Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Versuchter Einbruchsdiebstahl an Zigarettenautomat

Odernheim am Glan, Rehborner Straße (ots)

Am 01.10.2019 gegen 02.00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in der Rehborner Straße in Odernheim am Glan einen Zigarettenautomaten aufzuschweißen. Durch einen Anwohner, welcher die Geräusche hörte, wurden die Täter vermutlich gestört und flüchteten ohne Beute vom Tatort. An dem Automaten entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Die Polizei Kirn bittet weitere Zeugen sich bei der Polizei in Kirn unter der Rufnummer 06752-1560 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell