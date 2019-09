Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Sachbeschädigung an Schaufensterscheibe

Kirn, Steinweg (ots)

Am 29.09.2019 gegen 23.50 Uhr kam an der doppelt verglasten Schaufensterscheibe eines Antikladens im Steinweg in Kirn zu einer Sachbeschädigung. Aus einer Personengruppe heraus wurde augenscheinlich mit einer Bierflasche das äußere Glas der Schaufensterscheibe beschädigt, so dass ein etwa handgroßes Loch entstand. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 600 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Kirn unter der Rufnummer 06752/1560.

