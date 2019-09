Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Körperverletzung

Bad Sobernheim (ots)

Am 29.09.2019 gegen 17.30 Uhr ging ein 33jähriger Vater mit seinem zweijährigen Sohn in Bad Sobernheim im Bereich Marktplatz / Priorhofstraße spazieren. Auf der Straße traf der Vater auf einen Mann und eine Frau, welche er lediglich mit Vornamen kannte. Kurz darauf kam es zu Streitigkeiten, in deren Verlauf der Vater des Kindes geschlagen und getreten wurde. Vater und Kind fielen zu Boden und wurden leicht verletzt. Auf dem Marktplatz hätten sich zu dieser Zeit mehrere Personen befunden, welche den Vorfall beobachtet hätten.

Die Polizei Kirn bittet die Zeugen sich bei der Polizei in Kirn unter Tel.: 06752-1560 zu melden.

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

