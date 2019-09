Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unfallflucht nach Fahrt gegen Straßenlaterne

Hochstetten-Dhaun (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 27.09.19 21:00 Uhr und Samstagmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall in der Straße "Langgewann" in Hochstetten-Dhaun (Ortsteil Hochstädten). Hier fuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer gegen eine dortige Straßenlaterne, die teilweise aus der Verankerung gerissen wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 1000 Euro belaufen. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Kirn unter Tel.: 06752-1560

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

