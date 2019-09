Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Wie Du mir, so ich Dir

Monzingen (ots)

Am 29.09.2019, gegen 02:00h, geraten zwei merklich alkoholisierte Streithähne in eine zunächst verbale Auseinandersetzung. Im Verlaufe dieser Streitigkeit, die mit Beleidigungen einhergegangen sei, habe ein 29-jährige Monzinger einen 22-jährigen Monzinger ins Gesicht geschlagen und dabei dessen Brille beschädigt. Der 22-jährige ließ dies wohl nicht auf sich sitzen und habe seinen Kontrahenten zurückgeschlagen, der dann zu Boden ging. Der Zurückgeschlagene erlitt durch den Schlag eine kleine Platzwunde. Gegen beide Personen wird wegen wechselseitiger Körperverletzung ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Kirn (06752-1560)

