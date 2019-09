POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht!

Polizeiinspektion Kirn

Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht!

Gemarkung Kirn (ots)

Am Samstag, den 28.09.2019 kam es gegen 16:00 Uhr auf der L182 zwischen Kirn und Heimweiler zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher unerlaubt entfernt hatte. Der aus dem Kreis Birkenfeld stammende 21-jährige Fahrer eines Mitsubishi befuhr die L182 aus Richtung Kirn kommend in Richtung Heimweiler. In einer scharfen Linkskurve kam ihm ein dunkler PKW entgegen, welcher zum Teil auf seine Fahrspur geriet. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Mitsubishi-Fahrer nach rechts in den Grünstreifen aus, drehte sich und rutschte in der Folge die Leitplanke hinauf. Hierbei wurde das Fahrzeug beschädigt und musste durch einen Abschlepp-Unternehmen geborgen werden. Der Fahrer sowie Beifahrer kamen glücklicherweise nur mit einem Schrecken davon.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kirn unter der 06752-1560 zu melden.

