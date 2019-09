Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Erneute Sachbeschädigung an "Blitzeranhänger"

Kirn (ots)

Von Freitagabend 27.09.19 auf Samstag 28.09.19 wurde der Blitzeranhänger an der B41 Anschlussstelle Kirn-Sulzbach erneut beschädigt. Hierbei wurde die Kamerascheibe des Anhängers mit goldfarbenem Lack besprüht. Bereits am 19.09.19 wurde ein Blitzeranhänger an der Anschlussstelle Bärenbach ebenfalls mit Farbe besprüht. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Kirn unter Tel.: 06752-1560 zu melden.

