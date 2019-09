Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Motorroller gestohlen

Am Freitag wurde in der Zeit zwischen 06:30 Uhr und 13:15 Uhr ein blau-weißer Yamaha Aerox-Mofaroller entwendet, der am Bahnhof Kirn in der Nähe der Fahrradständer abgestellt und mittels Lenkerschloss gesichert war. An dem Roller war ein schwarz-roter Helm befestigt, von dem ebenfalls jede Spur fehlt. Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Kirn.

