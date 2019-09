Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unfallhergang unklar - Zeugen gesucht

Kirn (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 06:35 Uhr auf der B 41 in Höhe der Abfahrt Kirn-West zur seitlichen Berührung zwischen einem dunkelgrauen Kia Cee'd, der sich auf der Verzögerungsspur Richtung Heimweiler / Obersteiner Straße befand und einem Opel Grandland-SUV (ebenfalls dunkelgrau), welcher die Durchgangsfahrbahn der B 41 in Richtung Bad Kreuznach befuhr. Da der genaue Hergang des Unfallgeschehens bisher nicht geklärt werden konnte, bittet die Polizeiinspektion Kirn um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell