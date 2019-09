Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Einbruch in Einfamilienhaus

Kirn (ots)

Am 24.09.2019 gegen 00:15 Uhr kam es in einem Einfamilienhaus in der Straße Altstadt in Kirn zu einem Einbruch. Ein unbekannter Täter drang durch ein auf Kipp gestelltes Kellerfenster in das Anwesen ein und gelangte im Weiteren dann in den Wohnbereich. Dort suchte er bereits nach Wertgegenständen, als eine bei den schlafenden 90-jährigen Hauseigentümern wohnende Pflegekraft, durch die Geräusche aufmerksam wurde, und nachschaute. Die 34 - jährige Pflegekraft traf dann bei der Nachschau auf den maskierten Täter, woraufhin sie sich zurück in ihr Zimmer flüchtete und absperrte. Der unbekannte Täter flüchtete dann ohne Beute aus dem Haus. Der Einbrecher wird wie folgt beschrieben: ca 165cm groß, schwarze Sturmhaube mit Sehschlitzen. Eine Nahbereichsfahndung verlief ergebnislos. Die Tatortaufnahme mit Spurensicherung erfolgte durch Kräfte des Kriminaldauerdienstes. Eine Spurenauswertung steht noch aus. Zeugen werden gebeten verdächtige Umstände / Beobachtungen der Polizei in Kirn unter 06752-1560 zu melden.

