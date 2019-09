Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Kind von PKW angefahren

Bad Sobernheim (ots)

Am Montag, 23.09.19 gegen 17:55 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Staudernheimer Straße in Bad Sobernheim. Hierbei will ein 62-jähriger PKW-Fahrer von der Staudernheimer Straße in sein Grundstück einfahren. Bei diesem Vorgang kollidiert er jedoch mit einer 11-jährigen Fahrradfahrerin. Das Kind fuhr hierbei, vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit, auf das stehende Fahrzeug des 62-jährigen Mannes auf und kam dabei zu fall. Es wurde dabei leicht verletzt und im Anschluss in ein Krankenhaus zur weiteren Untersuchung gebracht. Am PKW entstand ein Sachschaden von ca. 1500 Euro. Der Verkehrsunfall konnte durch aufmerksame Zeugen beobachtet werden, die auch eine Erstversorgung vor Ort sicherstellten.

