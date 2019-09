Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Mauer beschädigt und geflüchtet

Kirn (ots)

Am 23.09.2019 gegen 05:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Grundstücksmauer des Anwesens Burgweg 7 in Kallenfels. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn unter der Telefonnummer 06752-1560 zu melden.

