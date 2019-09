Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Kanaldeckel herausgehoben

Odernheim am Glan (ots)

In der Nacht vom 21.09.2019 auf den 22.09.2019 wurde durch einen bislang unbekannten Täter ein Kanaldeckel samt Auffangeimer in der scharfen Rechtskurve der Staudernheimer Straße, kurz vor der Glanbrücke, herausgehoben. Anschließend legte der Unbekannte den Kanaldeckel in einem nahgelegenen Vorgarten ab.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei Kirn unter der 06752-1560 in Verbindung zu setzen.

