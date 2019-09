Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Kennzeichen gestohlen

Bad Sobernheim (ots)

Am Samstag, den 21.09.2019, zwischen 00:00 Uhr und 09:00 Uhr wurde in der Herrenstraße an einem geparkten, schwarzen Audi das hintere Kennzeichen entwendet. Die 30-jährige Besitzerin hatte am Vorabend das Fahrzeug auf dem Parkplatz unmittelbar am Katholischen Kindergarten abgestellt. Die Täter sind bislang unbekannt.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kirn erbeten unter der Telefonnummer: 06752 - 1560.

