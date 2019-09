Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Auto aufgebrochen; Zeugen gesucht!

Monzingen (ots)

In der Nacht vom 20.09.2019 auf den 21.09.2019 kam es in der Soonwaldstraße zu einem PKW-Aufbruch. Unbekannte schlugen die Beifahrerseite eines BMW ein, den die 30-jährige Eigentümerin verschlossen neben ihrem Haus abgestellt hatte. Anschließend entnahm der Täter aus dem in der Mittelkonsole aufbewahrten Geldbeutel einen kleineren Bargeldbetrag und verließ unerkannt den Tatort.

Die Polizei Kirn bittet daher um Hinweise aus der Bevölkerung unter der 06752-1560.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell