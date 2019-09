Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht

Bad Sobernheim, In der Ziegelei (ots)

Am 20.09.2019 kam es im Zeitraum von 08.00 Uhr bis 15.45 Uhr in Bad Sobernheim, In der Ziegelei, Höhe Hausnummer 30 zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich hat ein bislang unbekanntes Fahrzeug beim Vorbeifahren den geparkten PKW Ford Transit am Kotflügel vorne rechts gestreift. An dem Ford Transit entstand Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Kirn unter der Rufnummer 06752/1560.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell