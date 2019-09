Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht

Bad Sobernheim, Parkplatz REWE (ots)

Am 20.09.2019 kam es im Zeitraum von 14.40 Uhr bis 15.10 Uhr auf dem Parkplatz des REWE-Einkaufsmarktes in Bad Sobernheim, Kapellenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug stieß beim Ein- oder Ausparken in eine Parklücke gegen einen dort geparkten PKW KIA Rio. An diesem PKW entstand hinten links ein Schaden in Höhe von ca. 750 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Kirn unter der Rufnummer 06752/1560.

