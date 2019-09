Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Kleinbus mutwillig beschädigt

Kirn (ots)

In der Nacht zum Freitag wurde ein in der Sulzbacher Straße geparkter weißer Kleinbus mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Kirn.

Polizeiinspektion Kirn

