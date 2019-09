Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Sachbeschädigung an "Blitzanhänger"

Bärenbach B41 (ots)

Am 19.09.2019 um 20:20 Uhr wurde der auf Höhe der Abfahrt Bärenbach an der B41 in Richtung Bad Kreuznach abgestellte Anhänger zur Geschwindigkeitsmessung manipuliert. Unbekannte Täter sprühten dabei Farbe auf die Scheibe vor der Messoptik. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Kirn unter 06752-1560 zu melden.

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

