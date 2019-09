Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Spendendose entwendet

Kirn (ots)

Am 17.09.2019 entwendeten bislang Unbekannte die Spendendose des Fördervereines im Diakonie Krankenhaus Kirn. Der Behälter befand sich an einer Informationstafel im Treppenhaus und war mit einer Kette gesichert. Die Höhe des Stehlgutes ist nicht bekannt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn unter der Telefonnummer 06752-1560 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell