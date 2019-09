Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrskontrollen in Kirn und Bad Sobernheim

Kirn / Bad Sobernheim (ots)

Am Mittwoch führten Beamte der Polizeiinspektion Kirn stationäre Verkehrskontrollen im Stadtgebiet von Kirn und Bad Sobernheim durch. Hierbei wurden 12 Pkw-Fahrer festgestellt, die während der Fahrt den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. 3 weitere Verkehrsteilnehmer erhielten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Handybenutzung am Steuer. In Bad Sobernheim fiel gegen 15:05 Uhr ein 53-jähriger Pkw-Fahrer auf, der unter erheblicher Alkoholeinwirkung die Poststraße stadteinwärts befuhr. Es erfolgte die Anordnung einer Blutprobe sowie die Beschlagnahme des Führerscheines. Der 53-Jährige wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell