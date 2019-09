Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Anhänger gerät in Brand

Martinstein B41 (ots)

Am 18.09.2019 gegen 17:35 Uhr wird der Brand eines LKW Anhängers gemeldet. Das Gespann befuhr die B41 von Bad Sobernheim in Richtung Kirn, wobei offensichtlich die Bremsen des angehängten Getränkestandes überhitzten. Der Fahrer steuerte eine Parkmöglichkeit kurz vor Martinstein an um den Anhänger abzukoppeln. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Der Schaden dürfte etwa bei 8000,- Euro liegen.

