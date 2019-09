Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Fahren unter Alkoholeinfluss

Bad Sobernheim, Kapellenstraße (ots)

Am 17.09.2019 gegen 15.30 Uhr ging bei der Polizei Kirn die Meldung über einen verkehrsbehindernd parkenden PKW auf dem REWE-Parkplatz in Bad Sobernheim, Kapellenstraße ein. Die Fahrerin sei möglicherweise alkoholisiert. Von der Streife konnte der PKW auf dem Parkplatz zunächst nicht mehr angetroffen werden, jedoch wenige Minuten später an der Halteradresse in Bad Sobernheim. Hier konnte auch die Fahrerin festgestellt werden. Bei der Fahrerin konnte starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,5 Promille. Gegen die Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen einer Trunkenheitsfahrt eingeleitet. Darüber hinaus wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt.

