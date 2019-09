Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Mit Diabolos auf PKW geschossen

Staudernheim: (ots)

Am 15.09.2019, stellte die 37-jährige Geschädigte aus Staudernheim Beschädigungen an ihrem PKW fest. Bei genauerer Inaugenscheinnahme stellte sie fest, dass in einem Fenstergummi noch ein Diabolo steckte, der offensichtlich mit einer Luftdruckwaffe auf das Fahrzeug abgefeuert wurde. Insgesamt wurden 2 Schadstellen am PKW festgestellt. Der Tatzeitraum kann von der Geschädigten lediglich auf die Zeit zwischen dem 07.09. bis zum 15.09.2019 eingegrenzt werden. Ob es sich bei dem Standplatz des PKW, in der Berliner Straße in Staudernheim, auch um den Tatort handelt kann indes nicht gesagt werden. Ein Diabolo konnte bei der Anzeigenaufnahme polizeilich sichergestellt werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Kirn (06752-1560)

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell