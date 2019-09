Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Erneuter Motorradunfall im Kellenbachtal

Simmertal (ots)

Ein 26-jähriger Motorradfahrer war am Sonntag gegen 12:20 Uhr auf der B 421 im Kellenbachtal aus Richtung Heinzenberg kommend unterwegs. Kurz nach dem Simmertaler Campingplatz kam das Motorrad im Verlauf einer Linkskurve vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers sowie nicht angepasster Geschwindigkeit ins Rutschen und stürzte auf die Fahrbahn. Der in der Verbandsgemeinde Rüdesheim/Nahe wohnende Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt und kam "mit dem Schrecken davon". Am Krad entstand mittlerer Schaden, eine großflächige Öllache musste durch den Bereitschaftsdienst der Straßenmeisterei Kirn beseitigt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell