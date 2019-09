Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Motorradfahrern

Kirn, Auf der Schanze (ots)

Am 14.09.2019 gegen 15.30 Uhr befuhr ein Motorradfahrer in Kirn die Straße Auf der Schanze in Fahrtrichtung Berger Weg. Ein weiterer Motorradfahrer befuhr die Straße Auf der Schanze in entgegengesetzter Fahrtrichtung. An der Einmündung zur Kyrburg wollte der Kradfahrer aus Richtung Innenstadt nach links in Richtung Kyrburg abbiegen. Hierbei übersah dieser den entgegenkommenden und bevorrechtigten Motorradfahrer. Dieser versuchte durch eine Notbremsung einen Zusammenstoß zu verhindern, kam hierbei jedoch zu Fall und stieß dennoch mit dem abbiegenden Motorrad zusammen. Beide Motorradfahrer wurden leicht verletzt und zur Versorgung ihrer Verletzungen jeweils in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Motorrädern entstand geringer Sachschaden.

Polizeiinspektion Kirn

