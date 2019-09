Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht

Kirn, Parkplatz Mauergasse (ots)

Am 13.03.2019 parkte die Fahrerin eines Skoda Fabia ihren PKW in der Zeit von 11.25 Uhr bis 11.50 Uhr auf dem Parkplatz gegenüber eines Supermarktes in der Mauergasse in Kirn. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, musste sie einen frischen Schaden an dem Kotflügel vorne rechts feststellen. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Kirn unter der Rufnummer 06752/1560.

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

