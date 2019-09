Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Bild-Infos

Download

Simmertal, B421 (ots)

Am 14.09.2019 gegen 15.10 Uhr befuhr ein 20jähriger Motorradfahrer die B421 aus Richtung Simmertal in Fahrtrichtung Kellenbach. Nach dem dortigen Campingplatz verliert er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve die Kontrolle über das Motorrad und kollidiert mit der Schutzplanke am rechten Fahrbahnrand. Im Anschluss wird der Fahrer wieder nach links über die Fahrbahn geschleudert und kommt im linken Straßengraben kurz vor der dortigen Felswand zum Liegen. Der nicht ortskundige Motorradfahrer wurde schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit (wirtschaftlicher Totalschaden, ca. 5000 Euro) und musste abgeschleppt werden.

