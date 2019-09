Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht

Bad Sobernheim (ots)

Am Samstag wurde gegen 06:30 Uhr ein in der Breslauer Straße geparkter grauer Nissan Qashqai im Bereich der Fahrerseite von einem vorbeifahrenden Fahrzeug gestreift. Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen Zeitungszusteller handeln, der mit einem älteren roten VW Golf unterwegs war und seine Fahrt unvermittelt fortsetzte. Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Kirn oder die Außenstelle Bad Sobernheim (Tel.: 06751 / 8577047).

