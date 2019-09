Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Sachbeschädigung an Pkw

Kirn (ots)

Am 12.09.19, zwischen 11.00h und 11.25h wurde ein geparkter Pkw in der Nahegasse in Kirn beschädigt. Vermutlich mittels spitzem Gegenstand wurde die Tür der Beifahrerseite zerkratzt. Bei dem Pkw handelte es sich um einen Mercedes-Benz Oldtimer. Hinweise bitte an die PI Kirn: 06752-1560

