Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Werbeschild von Hauswand gestohlen

Bad Sobernheim (ots)

An einer Shisha-Bar in der Großstraße in Bad Sobernheim wurde in der Nacht auf Mittwoch, durch einen unbekannten Täter, ein Werbeschild von der Hauswand abgerissen und entwendet. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 800 Euro belaufen. Das Schild selber ist silberfarben, mit schwarzer Schrift und etwa 50cm x 60cm groß. Hinweise zum Diebstahl bitte an die Polizei in Kirn unter Tel.: 06752-1560.

