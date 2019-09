Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Diebstahl aus Gartenhaus

Hahnenbach: (ots)

In der Zeit vom 01.06.2019 bis 10.09.2019 wurde aus einem Gartenhaus in der Straße Im Winkel in Hahnenbach ein Kombigartengerät (Entaster, Freischneider, Motorsäge) entwendet. Das Gerät wurde in den Sommermonaten nicht verwendet, weswegen der Diebstahl jetzt erst auffiel. Der Tatzeitraum ist aus diesem Grund nicht näher einzugrenzen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Kirn (06752-1560).

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell