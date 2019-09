Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Martinstein/B41 (ots)

Am 04.09.2019, gegen 16:15 Uhr kam es auf der B41 in Martinstein zu einem Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Autofahrer wollte in der Ortslage nach links auf ein Grundstück einfahren. Der 80-jährige entgegenkommende PKW Fahrer war im Moment als er den Wartenden passierte unaufmerksam und stieß gegen dessen Heck. Beide PKW waren in der Folge nicht mehr Fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden im oberen vierstelligen Bereich. Der Feierabendverkehr wurde glücklicherweise nicht übermäßig beeinträchtigt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell