Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Sachbeschädigung am Kindergarten

Becherbach bei Kirn: (ots)

In der Zeit vom 03.09.2019 18:00 und 04.09.2019 08:00 Uhr wurden durch Unbekannte am Kindergarten in Becherbach bei Kirn zwei Hinweistafeln welche an der Hauswand angebracht waren abgerissen und entfernt. Zeugen die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Kirn (06752-1560)

