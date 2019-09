Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Wohnwagen aufgebrochen

Hahnenbach: (ots)

In der Zeit vom 03.09.2019 19:00 Uhr und 04.09.2019, 08:00 Uhr wurde in der Hahnenbachstraße in Hahnenbach versucht ein Wohnwagen aufzubrechen. Der Wohnwagen stand zur Tatzeit zugänglich auf dem Grundstück des dort wohnenden Geschädigten. Der / die unbekannten Täter versuchten ein Fenster des Wohnwagens mit erheblicher Gewalt aufzubrechen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300-500 Euro. Die Tat blieb augenscheinlich im Versuchsstadium, es befanden sich keine unberechtigte Personen in dem Wohnwagen. Warum der / die Täter ihr Vorhaben nicht vollendeten ist unklar. Eventuell wurden sie gestört, weshalb die Polizei Kirn mögliche Zeugen bittet, verdächtige Wahrnehmungen mitzuteilen (06752-1560).

