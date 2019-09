Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Kurioser Wildunfall

Nußbaum, B41 (ots)

Am 04.09.2019 gegen 00.35 Uhr kam es in der Gemarkung zwischen der Anschlussstelle Bad Sobernheim und der Anschlussstelle Nußbaum, rechts neben der B41, zu einer Verfolgungsjagd zwischen einem Hasen und einem Fuchs. Die Verfolgungsstrecke führte sie schließlich über die B41, wo die Verfolgung abrupt endete, da beide von einem in Richtung Kirn fahrenden PKW erfasst und getötet wurden. Fazit: Da hat man schon kein Glück und dann kommt noch Pech hinzu... Am PKW entstand lediglich leichter Sachschaden im Frontbereich.

