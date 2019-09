Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Kollision zwischen Hund und Motorroller

Kirn (ots)

Der 17-jährige Fahrer eines Motorrollers war am Dienstag um 07:50 Uhr in der Obersteiner Straße stadteinwärts unterwegs, als ein unbeaufsichtigter Hund auf die Fahrbahn lief und von dem Roller erfasst wurde. Hierbei kam es zu einem Sturzgeschehen, infolgedessen der 17-Jährige diverse Blessuren erlitt und in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Der Hund blieb unversehrt, am Roller entstand mittlerer Sachschaden. Gegen den Hundehalter wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

