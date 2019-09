Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Sobernheim (ots)

Am 02.09.2019 gegen 17.30 Uhr befuhr der 32jährige Fahrer eines PKW Skoda in Bad Sobernheim die Monzinger Straße stadteinwärts. Ein 45jähriger Fahrer eines PKW BMW befuhr die Monzinger Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Der Skoda-Fahrer wollte nach links auf das Gelände der dortigen Tankstelle abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden PKW so dass es zum Zusammenstoß beider PKW kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils etwa 2000 Euro. Der Unfallverursacher hat nun mit einem Bußgeld zu rechnen.

