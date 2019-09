Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Kiosk und Bierstand aufgebrochen

Bad Sobernheim (ots)

In der Nacht zum Montag wurde am Eingang des Bad Sobernheimer Barfußpfades das Kioskgebäude und ein Bierstand aufgebrochen. Aus dem Kiosk wurde Bargeld in dreistelliger Höhe entwendet. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Kirn oder die Außenstelle Bad Sobernheim (Tel.: 06751 / 8577537 oder 8577047).

