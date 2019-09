Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Fahrraddieb dank Zeugenhinweis festgenommen.

Kirn, Bahnhof (ots)

Am späten Sonntagabend beobachtete ein Zeuge einen jungen Mann als dieser am Bahnhof in Kirn ein nicht verschlossenes Fahrrad stiehlt. Dies meldet der Zeuge sofort der Polizei. Dank der schnellen Meldung und der guten Täterbeschreibung kann der Dieb kurze Zeit später durch eine Polizeistreife am Ortseingang von Hochstetten festgenommen werden. Der polizeibekannte Täter räumte die Tat ein.

Der bislang unbekannte Eigentümer des rot-weißen Mountainbikes wird gebeten, sich bei der Polizei Kirn zu melden.

