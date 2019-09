Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Traktorfahrer übersieht Motorrad

Merxheim (ots)

Am 01.09.2019 gegen 15:30 Uhr befuhr ein Motorradfahrer die L232 von Meddersheim in Richtung Merxheim. Kurz vor der Ortslage wollte der 63-jährige einen Traktor überholen. Dieser bog jedoch nach links ab, ohne auf den Überholdenden zu achten. Es kam zu einer leichten Kollision, wobei der Fahrer des Motorrades stürzte und sich an der Schulter verletzte. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

