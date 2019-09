Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Wildunfall mit Motorradfahrer

Bad Sobernheim - Kallweiler (ots)

Am 01.09.2019 gegen 09:55 Uhr befuhr eine Gruppe Motorradfahrer die L 229 von Gemünden in Richtung Kallweiler. Hierbei querte ein Reh die Fahrbahn und kollidierte mit einem Motorrad. Der 55-jährige Fahrer stürzte und wurde an der Hand verletzt. Das Tier verendete an der Unfallstelle. An dem Motorrad entstand Sachschaden.

