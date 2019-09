Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Brand eines Gartenhäuschens

Kirn (ots)

Am 31.08.2019 gegen 15:44 Uhr wurde ein Brand im Berger Weg in Kirn gemeldet. Vor Ort konnte die Feuerwehr durch ihr rasches Einschreiten größeren Schaden verhindern. Zwei Kinder hatten in der Grillhütte gezündelt, wobei das Feuer zunächst auf die Holzwand der Hütte und anschließend auf benachbarte Nadelbäume übergriff. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 5000,- Euro.

