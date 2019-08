Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: LKW-Tank aufgerissen

Bad Sobernheim (ots)

Am 29.08.2019, gegen 07.00 Uhr stieß ein LKW Fahrer auf dem Gelände eines Bad Sobernheimer Baustoffhändlers gegen einen neben der Fahrbahn befindlichen Metallrahmen. Hierbei entstand ein Riss am frisch befüllten Treibstofftank, sodass Dieselkraftstoff austrat. Durch die hinzugezogene Freiwillige Feuerwehr Bad Sobernheim konnte festgestellt werden, dass die geschätzten 50 Liter Kraftstoff weder das in Nähe befindliche Erdreich noch das Kanalsystem kontaminierten. Der LKW Fahrer wurde gebührenpflichtig verwarnt, eine Weiterfahrt mit dem defekten Tank untersagt.

