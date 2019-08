Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: nach Parkrempler geflüchtet

Bad Sobernheim (ots)

Am Dienstag wurde in der Zeit zwischen 14:45 Uhr und 17:00 Uhr ein roter Opel Insignia, der auf einem Parkplatz in der Ringstraße unweit der Königsberger Straße geparkt war, durch ein noch unbekanntes Fahrzeug hinten rechts beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Kirn oder die Außenstelle Bad Sobernheim (Tel.: 06751 / 81270)

