Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unerlaubte Müllentsorgung

Bad Sobernheim (ots)

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes wurden mehrere mit Tapetenresten gefüllte Müllsäcke in einem Container entsorgt, der auf einem Firmengelände in der Bahnhofstraße stand, welches an die Marumstraße angrenzt und durch einen Bauzaun umschlossen ist. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Kirn oder die Außenstelle Bad Sobernheim (Tel.: 06751 / 81270).

