Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unfallflucht Weinfest Meddersheim

Kirn (ots)

Am 24.08.2019 gegen 21:00 Uhr parkte der Fahrer eines schwarzen Seat über Nacht im Lindenweg in Meddersheim. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug stieß gegen die Beifahrertür und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten sich unter 06752 1560 bei der Polizei in Kirn zu melden.

