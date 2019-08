Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: LKW streift PKW und entfernt sich unerlaubt

Kirn (ots)

Am 26.08.2019 gegen 16:45 Uhr befuhr die Fahrerin eines silbernen Opel die L230 von Simmertal in Richtung Seesbach. Vor der Abfahrt Horbach kam ihr ein roter Sattelzug entgegen, sodass sie und ein weiteres Fahrzeug anhalten mussten. Nachdem die PKW´s zur Seite rangiert hatten, fuhr der LKW weiter und streifte hierbei den Kotflügel des Opel. Ohne sich um den Schaden zu kümmern entfernte er sich von der Unfallstelle. Neben der Farbe rot ist von dem LKW lediglich bekannt, dass er einen gelben Mitnahmestapler am Heck beförderte. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Kirn unter 06752 1560 zu melden.

