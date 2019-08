Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Unfallflucht auf Supermarkt Parkplatz

Kirn (ots)

Am 26.08.2019 im Zeitraum von 12:05 und 12:20 Uhr parkte ein PKW Skoda auf dem Gelände des Real-Marktes in Bad Sobernheim. Als der Fahrer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Streifschaden an der Beifahrerseite fest. Bei dem Verursacher könnte es sich um einen weißen Transporter handeln. Sonstige Hinweise auf den Verursacher liegen bislang nicht vor. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Kirn unter 06752 1560 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell