Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Diebstahl eines Defibrillators

Hahnenbach (ots)

In der Zeit vom 23. bis 25.08.2019 wurde am Dorfgemeinschaftshaus der Gemeinde Hahnenbach ein freizugänglich angebrachter Defibrillator entwendet. Vor Ort wurden bei der Aufnahme noch nicht ausgewertete Spuren gesichert. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Kirn zu melden.

